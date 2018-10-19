Турецкая полиция ищет останки журналиста Джамаля Хашогги в лесу возле Стамбула и окрестностях города Ялова в 90 километрах от Стамбула. "Следствие расследует информацию, что останки могут находиться в лесу Белград под Стамбулом или городе Ялова", — сообщил в четверг, 18 октября, агентству Reuters представитель полиции.
По словам полиции, следствие заинтересовалось этими областями после анализа маршрутов, которыми перемещались представители Саудовской Аравии, которых подозревают в убийстве. Именно в этих местах их автомобили останавливались на продолжительное время. Останки могут находиться в "фермерском доме" или "на вилле", считают в полиции. В полиции также заявили, что поиск следов ДНК в консульстве и резиденции консула был успешным, удалось собрать "много образцов".
Проживающий в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Невеста Джамаля Хашогги живет в Турции. Турецкая полиция рассматривает версию убийства. По информации CNN, у следователей есть аудио- и видеозаписи, подтверждающие ее.
Накануне государства "большой семерки" и Евросоюз призвали Эр-Рияд без промедления расследовать дело об исчезновении саудовского журналиста. В тот же день генеральный консул Саудовской Аравии в Турции Мохаммед аль-Отаиби был отстранен от должности. В свою очередь, проживающий в Германии саудовский принц Халид бен Фархан Аль Сауд в интервью медиакомпании Deutsche Welle назвал королевскую семью Саудовской Аравии причастной к исчезновению Хашогги.
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