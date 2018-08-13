Министр финансов Турции Берат Албайрак, который приходится зятем президенту Реджепу Эрдогану, назвал падение курса национальной валюты «атакой» и пообещал, что уже в понедельник утром инвесторам будет представлен план действий по спасению лиры.
Об этом он заявил в интервью газете Hürriyet.
"Это очень четкая атака <...>, начатая крупнейшим игроком финансовой системы", — заявил Албайрак.
По словам министра, в банке вместе с правительством подготовили план действий в этой ситуации, в его разработке участвовали малые и средние предприятия реального сектора, которые испытали наибольшее влияние волатильности валюты.
"С утра понедельника, чтобы облегчить рынки, наши ведомства будут принимать необходимые меры и делиться объявлениями об этом с рынком. Как я уже сказал, все наши планы действий готовы", — заверил Албайрак.
Как пишет Bloomberg, турецкая лира подешевела с начала года на 45%, причем агентство объясняет это реакцией инвесторов на многие антиамериканские заявления президента Реджепа Эрдогана.
В пятницу, 10 августа, турецкая лира испытала наибольшее падение в течение дня с 2001 года — курс обрушился на 18%.
Колебания национальной валюты происходят на фоне ухудшения американо-турецких отношений. 1 августа Вашингтон ввел против главы МВД и министра юстиции республики санкции. Поводом стал отказ Анкары освободить арестованного по подозрению в шпионаже и в связях с исламским проповедником Фетуллахом Гюленом (Турция считает его террористом) американского пастора Эндрю Брансона.
Кроме того, 10 августа американский президент Дональд Трамп распорядился вдвое поднять пошлины на алюминий и сталь из Турции. В ответ Эрдоган пригрозил "распрощаться" с США и уйти к новым союзникам.
Эрдоган назначил своего зятя Берата Албайрака министром финансов в день инаугурации на новый президентский срок 9 июля 2018 года.
Турецкая лира обвалилась на 45%. Зять Эрдогана пообещал это остановить (1)
План по спасению национальной валюты готов, заявил...
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