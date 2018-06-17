Бомбардировке подвергся важный сборный пункт Курдской рабочей партии на границе Ирака и Ирана. Вероятно, пострадали высокопоставленные члены КРП, заявил Эрдоган.
Turkijos karo lėktuvai
© AP/Scanpix

Военно-воздушные силы Турции нанесли удар по позициям Курдской рабочей партии (КРП) во время съезда руководства партии в северном Ираке. Об этом в субботу, 16 июня, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет агентство Reuters.

Целью бомбардировки был горный район Кандиль, поскольку там, по предположению турецкого правительства, скрываются лидеры КРП. Президент Турции заявил, что в ходе бомбардировки, скорее всего, пострадали высокопоставленные члены КРП. "У нас еще нет выводов, но то, что поражен важный сборный пункт КРП, несомненно", - подчеркнул Эрдоган.

Турция ведет бои против КРП с 2015 года

Ранее турецкое правительство в очередной раз пригрозило ввести сухопутные войска в регион Кандиль на границе Ирака и Ирана. По словам Эрдогана, он согласовал этот вопрос с иранским президентом Хасаном Рухани. Они сошлись во мнении, что необходимо поддерживать безопасность в этом регионе, отметил президент Турции. Кроме того, Турция также ведет переговоры с Ираком о возможном введении войск в регион.

Боевые действия турецкой армии против КРП продолжаются с момента срыва перемирия летом 2015 года. Удары по курдским силам наносятся преимущественно на юго-востоке Турции и на севере Сирии и Ирака.

Deutsche Welle
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