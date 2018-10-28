Армия Турции обстреляла позиции курдских военизированных формирований "Отряды народной самообороны" (YPG) на севере Сирии. Об этом в воскресенье, 28 октября, сообщает турецкое государственное информагентство Anadolu. Речь идет об укреплениях курдов на восточном берегу реки Евфрат в районе города Айн-эль-Араб, также известного как Кобане.
Отряды YPG являются союзником США по борьбе с джихадистской группировкой "Исламское государство" (ИГ). В свою очередь, Анкара считает военизированные формирования курдов сирийским ответвлением Курдской рабочей партии, которая признана в Турции террористической организацией.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о намерении "очистить от террористов" Кобане и другие места поблизости от сирийско-турецкой границы. 26 октября Эрдоган сообщил о "последнем предупреждении" в адрес YPG.
Накануне в Стамбуле состоялась четырехсторонняя (ФРГ - Франция - Турция - Россия) встреча на высшем уровне по сирийскому урегулированию. В принятом по итогам саммита соглашении стороны подчеркнули необходимость совместной работы с целью "создания условий для мира и стабильности в Сирии".
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Турецкая армия обстреляла позиции курдов на севере Сирии
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