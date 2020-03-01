Власти в Анкаре заявили об успешном начале военной операции в Сирии против войск президента этой страны Башара Асада после авианалетов, в результате которых погибли турецкие солдаты. Операция "Весенний щит" в сирийской провинции Идлиб проходит успешно, заявил в воскресенье, 1 марта, министр обороны Турции Хулуси Акар турецкому агентству Анадолу.

Как утверждает Акар, турецким подразделениям удалось нейтрализовать около 2200 военнослужащих сирийского режима, беспилотник, 8 вертолетов, 103 танка, десятки гаубиц, три системы противовоздушной обороны.

Вместе с тем глава турецкого военного ведомства подчеркнул, что его страна не стремится к конфронтации с Россией, поддерживающей режим в Дамаске. "Наша единственная цель - остановить массовые убийства, радикализацию, миграцию", - пояснил он.

Турция ожидает, что Россия использует свое влияние на режим в Дамаске для прекращения атак сирийских правительственных войск, указал Акар. Он также отметил, что в соответствии с правом на самооборону турецкие вооруженные силы будут преследовать только те подразделения сирийской армии в Идлибе, которые нанесли удар по турецким военным.

Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом

Между тем сирийское агентство САНА сообщила о закрытии воздушного пространства над северо-западом Сирии, в особенности над провинцией Идлиб, для авиасообщения и беспилотников. "Любая воздушная цель в нашем воздушном пространстве будет признана враждебной и будет сбита", - указывает агентство.

В соцсетях и СМИ также курсирует неподтвержденная информация об уничтожении в Идлибе некоего самолета. В частности, сирийские государственные СМИ сообщили о сбитом турецком беспилотнике в районе города Саракиб в провинции Идлиб и одновременно опровергли данные об уничтожении правительственного самолета Сирии, которые ранее опубликовало турецкое агентство Anadolu.

Тем временем представители сирийской оппозиции в соцсетях сообщили о том, что был сбит военный самолет, принадлежащий либо войскам Асада, либо ВКС России. В Москве опровергли информацию о том, что на северо-западе Сирии был сбит российский бомбардировщик Су-24. "Самолеты ВКС России выполняют задачи в обычном режиме", - заявили в Минобороны РФ.

Эскалация конфликта в Идлибе

Конфликт между Турцией и Сирией обострился 27 февраля, когда в результате воздушного удара в идлибской зоне деэскалации погибли 33 турецких военнослужащих, еще 32 получили ранения. Позже погиб еще один турецкий военный. Власти Турции возложили ответственность за авианалет на Дамаск. Анкара также подчеркивает, что активную поддержку продвижению сторонников президента Сирии Асада оказывает Россия.

Турецкие военные в ночь на 28 февраля нанесли с земли и воздуха удары по позициям сирийских правительственных сил. В ответ на произошедшее сразу ряд стран, включая США, Германию, Великобританию и Францию, запросили экстренное заседание в Совбезе ООН.

Заседание СБ ООН

На заседании СБ ООН 28 февраля постпред США при ООН Келли Крафт призвала Москву незамедлительно прекратить военную операцию в Сирии. "Мы призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить вылеты своих боевых самолетов, мы также призываем сирийские силы и поддерживающую их Россию отойти к линиям прекращения огня, впервые установленным в 2018 году", - подчеркнула Крафт. Она также высказала мнение, что "астанинский формат" урегулирования, запущенный в 2017 году по инициативе РФ, Турции и Ирана, "полностью разрушен".

С отдельным заявлением выступили страны Евросоюза, включая ФРГ, Францию, Бельгию и Эстонию. Их совместный документ зачитал постоянный представитель Бельгии при ООН Марк Пекстен, председательствующий в Совбезе в феврале. В нем государства ЕС потребовали от Москвы и Дамаска "немедленно прекратить огонь" и обеспечить "беспрепятственный гуманитарный доступ" в пострадавшие регионы страны.