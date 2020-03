Власти в Анкаре заявили об успешном начале военной операции в Сирии против войск президента этой страны Башара Асада после авианалетов, в результате которых погибли турецкие солдаты. Операция "Весенний щит" в сирийской провинции Идлиб проходит успешно, заявил в воскресенье, 1 марта, министр обороны Турции Хулуси Акар турецкому агентству Анадолу.

#BREAKING Turkey successfully carrying out Operation Spring Shield launched in wake of Syrian regime attack on Turkish troops in Idlib: Defense chief