Сделка Турции с РФ по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 завершена, сообщил турецкий министр обороны Нуреттин Джаникли. "С-400 приобретены, остальное - лишь детали", - заявил он в воскресенье, 12 ноября, в эфире турецкого телевидения.
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В свою очередь премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал приобретение у России С-400 вынужденным шагом. В ходе визита в США он указал, что Анкара предпочла бы приобрести системы ПВО у стран-членов НАТО, однако не смогла этого сделать.

По словам Йылдырыма, Турция не намерена отказываться от НАТО, однако сотрудничество с РФ необходимо в связи с отсутствием у страны современной системы противовоздушной обороны.

Переговоры с Eurosam

Между тем министр обороны Джаникли сообщил, что в настоящее время Анкара ведет предварительные переговоры с французско-итальянским консорциумом Eurosam по приобретению технологии строительства систем противовоздушной обороны.

8 ноября в Брюсселе Джаникли подписал меморандум о намерениях, касающийся расширения сотрудничества с Францией и Италией по проектам в сфере обороны, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в турецком оборонном ведомстве.

Deutsche Welle
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