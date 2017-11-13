В свою очередь премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал приобретение у России С-400 вынужденным шагом. В ходе визита в США он указал, что Анкара предпочла бы приобрести системы ПВО у стран-членов НАТО, однако не смогла этого сделать.
По словам Йылдырыма, Турция не намерена отказываться от НАТО, однако сотрудничество с РФ необходимо в связи с отсутствием у страны современной системы противовоздушной обороны.
Переговоры с Eurosam
Между тем министр обороны Джаникли сообщил, что в настоящее время Анкара ведет предварительные переговоры с французско-итальянским консорциумом Eurosam по приобретению технологии строительства систем противовоздушной обороны.
8 ноября в Брюсселе Джаникли подписал меморандум о намерениях, касающийся расширения сотрудничества с Францией и Италией по проектам в сфере обороны, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в турецком оборонном ведомстве.
Сечин не явился в суд по делу Улюкаева: его вызовут повторно (1)
Главу «Роснефти» Игоря Сечина повторно вызовут в суд...
Турция завершила сделку по приобретению С-400 у России (5)
Сделка Турции с РФ по поставкам зенитно-ракетных...
Британские спецслужбы подозревают софт Касперского в шпионаже (4)
Британские разведслужбы уже нескольких месяцев...
Экс-глава ЦРУ предположил, что Трамп может быть "запуган" Путиным (75)
Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что президент...
Премьер Испании в Барселоне призвал остановить "сепаратистский хаос" (1)
Премьер-министр Испании Мариано Рахой прибыл в...
TOP новостей
Исповедь еще одной девушки: Бартас заманил в усадьбу и сексуально домогался (23)
После скандального заявления актрисы Юлии...
От государства получали 10 000 евро в месяц, но этого было мало (16)
Почти полмиллиона евро – столько на договоре с...
СМИ: Путин определился с участием в выборах, сценарий пока не ясен (27)
Президент РФ Владимир Путин уже определился, что будет...
Из-за обильных осадков на юге Клайпеды образовалось "озеро" (16)
13 ноября утром ряду жителей Клайпеды пришлось решать...
Обвинившая Бартаса в домогательствах актриса: я не удовлетворила его сексуальные фантазии (56)
Актриса Юлия Степонайтите, которая рассказала о том,...