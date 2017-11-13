В свою очередь премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал приобретение у России С-400 вынужденным шагом. В ходе визита в США он указал, что Анкара предпочла бы приобрести системы ПВО у стран-членов НАТО, однако не смогла этого сделать.

По словам Йылдырыма, Турция не намерена отказываться от НАТО, однако сотрудничество с РФ необходимо в связи с отсутствием у страны современной системы противовоздушной обороны.

Переговоры с Eurosam

Между тем министр обороны Джаникли сообщил, что в настоящее время Анкара ведет предварительные переговоры с французско-итальянским консорциумом Eurosam по приобретению технологии строительства систем противовоздушной обороны.

8 ноября в Брюсселе Джаникли подписал меморандум о намерениях, касающийся расширения сотрудничества с Францией и Италией по проектам в сфере обороны, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в турецком оборонном ведомстве.