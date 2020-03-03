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Сирийский самолет L-39 уничтожен турецким истребителем F-16, сообщило министерство обороны в Анкаре. Это уже третий сирийский самолет, сбитый над Идлибом за последние три дня.
Susirėmimai Sirijos Idlibo provincijoje tarp Turkijos remiamų sukilėlių ir Rusijos remiamų Assado pajėgų
Susirėmimai Sirijos Idlibo provincijoje tarp Turkijos remiamų sukilėlių ir Rusijos remiamų Assado pajėgų
© Sipa / Scanpix

Турция сбила еще один сирийский военный самолет над провинцией Идлиб в северо-западной части Сирии. Самолет, сбитый турецким истребителем F-16, разбился в южной части Идлиба, судьба его экипажа неизвестна, сообщила оппозиционная группировка "Сирийский наблюдательный центр по правам человека" (SOHR) во вторник, 3 марта. Это уже третий случай уничтожения сирийского самолета над Идлибом за последние три дня.

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Министерство обороны в Анкаре подтвердило уничтожение самолета. "Сирийский военный самолет L-39 сбит в рамках успешно продолжающейся военной операции "Весенний щит", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства. Со своей стороны сирийское государственное информагентство Sana сообщило, что турецкие войска взяли сирийский самолет "под прицел", однако не уточнило, что он был сбит.

Турция 1 марта начала наступление против сирийской армии в провинции Идлиб после того, как сирийские войска при поддержке российской авиации значительно усилили свои позиции в этом регионе - последнем регионе Сирии, где джихадисты и повстанцы все еще сопротивляются режиму в Дамаске. Только 1 марта турецкая армия с помощью беспилотников убила 19 сирийских солдат и сбила два сирийских боевых самолета.

Саммит Россия-Турция-Иран

Между тем в Кремле выразили надежду на то, что России и Турции удастся избежать риска прямой конфронтации в Идлибе. "Мы надеемся, что мы способны этот риск абсолютно минимизировать благодаря тому тесному контакту и диалогу, который осуществляется между военными двух стран", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции в Москве 3 марта.

Песков также сообщил о планах проведения трехстороннего саммита с участием России, Турции и Ирана. "Возможность такой встречи проговаривалась, действительно, во время беседы нашего президента с президентом Ирана Хасаном Роухани. Там не удалось просто полностью согласовать графики трех президентов: Путина, Эрдогана и Роухани. Поэтому, в целом, она на повестке дня, и когда удастся, и в случае, если удастся согласовать графики трех президентов, она состоится", - пояснил пресс-секретарь Путина.

Deutsche Welle
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