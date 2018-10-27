Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что виновные в убийстве Хашогги должны предстать перед судом в Стамбуле. В пятницу Эрдоган сообщил, что 28 октября в Турцию прибудет "высокопоставленный саудовский прокурор", который встретится с турецким коллегой, расследующим убийство Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

Турецкий президент вновь подчеркнул, что убийство Хашогги — отнюдь не "банальное дело", и призвал Саудовскую Аравию установить, кто отдел приказ убить журналиста.

Проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы для женитьбы.