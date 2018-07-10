Турция сменила форму правления, Эрдоган получил еще больше полномочий

В ходе голосования на президентских выборах действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,59% голосов избирателей.
В апреле 2017 года в Турции состоялся референдум, на который был вынесен вопрос перехода от парламентской к президентской форме правления. В итоге более половины турецкий граждан поддержали инициативу.
Церемония инаугурации Эрдогана официально закрепила переход к президентской форме правления. Вместе с тем упразднена должность премьер-министра.
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