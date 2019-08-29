В этом году Россия начала поставки Турции противоракетных комплексов С-400, что привело к усилению напряженности с союзниками Анкары по НАТО и побудило Вашингтон начать процесс исключения Турции из программы производства истребителей F-35, которые Турция также планировала закупить.
Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что позднее в среду он планирует обсудить с турецким коллегой поставки комплексов С-400, а также возможные поставки Су-35 и Су-57.
По словам Шугаева, Турция проявила большой интерес, но говорить о контрактных переговорах пока рано, поскольку официальной заявки пока не было и должны пройти консультации.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что Турция хочет продолжать сотрудничество в сфере обороны с Россией, в том числе по военным самолетам. Он сделал это заявление после переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным.
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