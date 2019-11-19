Турция пригрозила возобновить в Сирии операцию "Источник мира" из-за курдских войск вблизи границы

"США и Россия не сделали необходимые шаги в рамках достигнутых с Анкарой договоренностей. Если территории не будут очищены от курдских формирований, то мы вновь начнем операцию", - приводит его слова газета Yeni Safak. По словам главы МИД Турции, Анкара "должна непременно избавиться от угрозы терроризма".
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА "Новости", что возможное возобновление операции в Сирии должно стать предметом переговоров, на которых удастся убедить Анкару в том, что курдские формирования будут отведены из зоны безопасности.
"Если есть такие сомнения, их надо решать путём переговоров", - сказал Джабаров, отметив, что Россия всегда выполняет свои обещания. "Если Россия что-то пообещала, в том числе обеспечить отвод курдских форсирований, то она это выполняет. Насчёт США не могу сказать", - заявил он.
Напомним, 9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", назвав своей целью создание там буферной зоны для защиты турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.
17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.
22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.
Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.
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