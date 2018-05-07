Турция пригрозила США в случае приостановки продаж вооружения

Анкара примет ответные меры, если США приостановят поставки вооружения, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Turk. По его мнению, подобный шаг является ошибочным и не способствует укреплению отношений между участниками Североатлантического альянса.
Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu
© AFP / Scanpix

4 мая Палата представителей США сообщила о законопроекте, который предусматривает временное прекращение продажи вооружений Турции. Конгресс США ожидает от Пентагона отчет об отношениях двух стран, отмечается в законопроекте. До завершения отчета предлагается остановить продажу вооружений.

Турция намерена закупить более 100 истребителей F-35 у американской оборонной компании Lockheed Martin. Кроме того, Анкара ведет переговоры с Вашингтоном о закупке ракетных комплексов "Патриот".

В 2017 года Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400. Сделка является частью плана Анкары по укреплению обороноспособности страны и отражению угроз от курдских и исламистских военизированных формирований. Госдепартамент США допустил введение санкций против Турции в случае покупки российских комплексов.

Deutsche Welle
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