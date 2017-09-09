МИД Турции в субботу, 9 сентября, призвал граждан этой страны, планирующих поездки в Германию, а также проживающих в ФРГ турок, соблюдать "осторожность" в свете предстоящих 24 сентября выборов в германский бундестаг.
"Политические лидеры в Германии выстраивают свои предвыборные кампании на антитурецкой основе и блокируют членство нашей страны в ЕС", - утверждают в турецком внешнеполитическом ведомстве. По версии Анкары, ФРГ в последнее время находится под влиянием "все усиливающейся крайне правой и даже расистской риторики".
Что не рекомендует делать Анкара?
В этой связи министерство иностранных дел советует гражданам Турции "не вступать в политические дебаты", "держаться подальше от мероприятий политических партий и предвыборных площадок", где проходят демонстрации, проводящиеся или поддерживаемые "террористическими организациями" при "попустительстве германских властей".
Как отмечает агентство dpa, в заявлении турецкого МИД речь, в первую очередь, шла о Рабочей партии Курдистана (РПК) и движении исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки госпереворота.
Между тем РПК считается террористической группировкой не только в Турции, но и в ЕС. Деятельность сторонников Гюлена в Германии разрешена.
Смена курса в отношении Анкары
Во время предвыборных теледебатов в Германии 3 сентября как канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), так и ее соперник, кандидат на пост главы правительства от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц (Martin Schulz), заявили о смене курса в отношении Турции.
Позднее Меркель еще раз подчеркнула, что допускает временную приостановку или даже полное прекращение переговоров о вступлении Анкары в Европейский Союз.
Турция предупредила своих граждан об опасностях при поездках в ФРГ
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