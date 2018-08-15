Турция повысила таможенные пошлины на ряд товаров из США

Турция значительно повысила таможенные пошлины на ряд товаров, импортируемых из США. Соответствующий указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Решение Анкары обусловлено "преднамеренными атаками администрации США" на турецкую экономику, написал в среду, 15 августа, в своем микроблоге Twitter вице-президент Турции Фуат Октай.
Пошлины на американские легковые автомобили выросли на 120 процентов, на алкогольную продукцию - на 140 процентов, а на листовой табак - на 60 процентов. Кроме того, повышены пошлины на косметику, рис и уголь.
Накануне официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что США не несут ответственности за финансовые сложности Турции.
С начала августа курс турецкой лиры обрушился на фоне заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий с 25 до 50 процентов. Национальная валюта Турции подешевела после этого на 14 процентов, а с начала года - более чем на 40 процентов.
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