Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар опроверг информацию о планах Анкары заключить с Россией сделку о поставке 36 истребителей Су-35, сообщило турецкое издание Haberler вечером во вторник, 29 октября. "Утверждения о том, что Турция получит Су-35, не верны. Турция остается партнером по разработке истребителей F-35, и мы хотим, чтобы наши права соблюдались", - цитирует издание слова турецкого министра.
Информацию о скором заключении сделки по поставкам российских истребителей и возможном участии Анкары в производстве некоторых компонентов для российских самолетов, высокоточного оружия и боеприпасов на прошлой неделе распространила турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на информированные источники.
Вместо F-35
В середине октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкаре поступают предложения по поставкам военных самолетов вместо американских истребителей пятого поколения F-35. Подробностей он не привел. Со своей стороны вице-премьер РФ Юрий Борисов при этом сообщил, что Турция проявляет интерес к Су-35 и Су-57.
США исключили Турцию из совместной программы по разработке F-35 после того, как Анкара приняла на вооружение российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Вашингтон выражал сильное недовольство в связи с этим, но не ввел против Турции каких-либо санкций.
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