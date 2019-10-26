Турция отреагировала на предложение по созданию зоны безопасности в Сирии

Анкара открыта к обсуждению инициативы по созданию зоны безопасности на севере Сирии под контролем международных сил. "Это тема, о которой можно вести диалог", - заявил министр обороны Турции Хулуси Акар во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе в субботу, 26 октября. Глава военного ведомства также отметил, что провел переговоры с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), которая и выступила с предложением о создании зоны безопасности.
По словам Акара, турецкая сторона заверила Крамп-Карренбауэр, что если план будет представлен "со всеми подробностями", то Анкара готова его рассмотреть и работать над ним. "Позвольте нам сначала понять суть предложения, что оно под собой подразумевает, а что - нет. Если эта инициатива не противоречит работе под руководством нашего президента, то мы сможем продолжить свою деятельность и завершить рассмотрение", - заявил министр обороны Турции.
В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе встречи с немецким коллегой Хайко Масом (Heiko Maas) отозвался об инициативе по созданию зоны безопасности как о "более не реалистичной". По мнению министра, сначала политики в Германии должны прийти к компромиссу по этому вопросу. В частности, Хайко Мас не поддерживает предложение Крамп-Карренбауэр.
Каждый второй немец против участия бундесвера в Сирии
Почти половина жителей Германии выступают против военного участия Германии в операции на севере Сирии, следует из опроса Civey, опубликованного в субботу, 26 октября. 49 процентов опрошенных не поддерживают потенциальное участие бундесвера в контроле над зоной безопасности. При этом 40 процентов респондентов высказались за инициативу.
Реакция на инициативу Крамп-Карренбауэр по Сирии
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила создать зону безопасности, контролируемую международными силами при участии Турции и России. Цель инициативы - форсировать борьбу с джихадистской группировкой "Исламское государство" (ИГ) и обеспечить возвращение домой сирийских беженцев, которые покинули родные места из-за военной операции Турции.
Ранее Россия отклонила предложение немецкого министра обороны, поскольку уже достигла договоренности с Турцией о разделе контроля над северной частью Сирии. Франция скептически отреагировала на инициативу, а США одобрили это предложение.
Турция отреагировала на предложение по созданию зоны безопасности в Сирии
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