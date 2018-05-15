Чуть ранее в этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Великобританию назвал действия Израиля по отношению к палестинцам "геноцидом".

"То, что делает Израиль, - это геноцид. Неважно, с какой стороны это исходит - от США или Израиля - я проклинаю эту гуманитарную драму, этот геноцид", - подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер объявил также, что Анкара созывает экстренное заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС) в связи с событиями в секторе Газа.

За считанные часы до открытия посольства США в Иерусалиме, на границе Израиля и сектора Газа вспыхнули протесты. По данным министерства здравоохранения Палестинской автономии, к вечеру 14 мая в ходе беспорядков погибли не менее 58 палестинцев, еще более 2700 были ранены.

По свидетельствам очевидцев, в нескольких местах палестинцы пытались перерезать пограничные заграждения и прорваться в Израиль.

Сообщается, что израильские солдаты стреляли по протестующим.