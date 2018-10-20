Правительство Турции заявило, что проведет всеобъемлющее расследование смерти журналиста из Саудовской Аравии Джамала Хашогги. "Турция раскроет все, что произошло", - заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Джелик в субботу, 20 октября. По его словам, расследование инцидента - "долг чести" для Турции. От предварительных осуждающих выводов Джелик воздержался, однако заявил, что руководство страны "не позволит, чтобы дело было замято".
Почти через три недели исчезновения журналиста в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле официальный Эр-Рияд признал факт насильственной смерти Хашогги. К ней, согласно официальной версии, привела "драка" между Хашогги и сотрудниками посольства.
Ранее турецкие и американские СМИ сообщили, что Хашогги был подвергнут пыткам и убит специальным "отрядом" из Саудовской Аравии. При этом журналисты ссылаются на аудиозаписи, которые якобы имеются в распоряжении турецких спецслужб. До настоящего момента представители турецкого правительства публично не выступали с обвинениями в адрес Саудовской Аравии.
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