Премьер-министр Бинали Йылдырым обвинил США Турция защищает свою южную границу, то есть границу НАТО, заявил Йылдырым на Мюнхенской конференции в субботу, 17 февраля, комментируя военную операцию Анкары против курдов "Оливковая ветвь". В то же время другие партнеры по НАТО, по его словам, "сотрудничают с террористической организацией", которая угрожает Турции на ее границе. Об этом пишет Deutsche Welle.
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Высказываясь в защиту военной операции, которую Турция ведет в районе города Африн на севере Сирии, глава турецкого правительства назвал действия армии самозащитой. Он отметил, что все страны НАТО согласны с необходимостью уничтожить исламистов из группировки "Исламского государства". "Но не следует одновременно с этим создавать новую террористическую организацию", - продолжил Йылдырым.

Шаг к нормализации отношений

Отношения< США и Турции осложнились после того, как Турция в январе начала в районе Африна военную операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК) и курдской группировки "Отряды народной самообороны" (YPG). Анкара считает YPG сирийским ответвлением РПК, которая признана в Турции террористической организацией. США, в свою очередь, оказывает поддержку YPG в борьбе с ИГ. В начале февраля вице-премьер Турции Бекир Боздаг предупредил, что американские солдаты, переодетые в форму YPG, могут стать целью турецких военных.

16 февраля госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел в Стамбуле переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. В ходе встречи Анкара и Вашингтон договорились нормализовать отношения и создать для устранения разногласий рабочие группы. На март запланирована новая встреча на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Deutsche Welle
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