Высказываясь в защиту военной операции, которую Турция ведет в районе города Африн на севере Сирии, глава турецкого правительства назвал действия армии самозащитой. Он отметил, что все страны НАТО согласны с необходимостью уничтожить исламистов из группировки "Исламского государства". "Но не следует одновременно с этим создавать новую террористическую организацию", - продолжил Йылдырым.

Шаг к нормализации отношений

Отношения< США и Турции осложнились после того, как Турция в январе начала в районе Африна военную операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК) и курдской группировки "Отряды народной самообороны" (YPG). Анкара считает YPG сирийским ответвлением РПК, которая признана в Турции террористической организацией. США, в свою очередь, оказывает поддержку YPG в борьбе с ИГ. В начале февраля вице-премьер Турции Бекир Боздаг предупредил, что американские солдаты, переодетые в форму YPG, могут стать целью турецких военных.

16 февраля госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел в Стамбуле переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. В ходе встречи Анкара и Вашингтон договорились нормализовать отношения и создать для устранения разногласий рабочие группы. На март запланирована новая встреча на уровне глав внешнеполитических ведомств.