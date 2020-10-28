Турция обвиняет Charlie Hebdo в культурном расизме из-за карикатуры на Эрдогана

Власти Турции отреагировали на публикацию карикатуры на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo. "Мы осуждаем отвратительную попытку посеять с помощью этой публикации культурный расизм и ненависть", - написал во вторник, 27 октября, в соцсети Twitter пресс-секретарь Эрдогана Фахреттин Алтун. Карикатура, которая появится в выпуске издания за 28 октября, изображает сидящего на кресле в одних трусах Эрдогана, задирающего подол женщине в исламском платье. При этом Эрдоган восклицает: "У! Пророк!"

Публикация Charlie Hebdo происходит в период напряженной конфронтации между властями Франции и несколькими исламскими странами. Поводом для нее стали высказывания французского президента Эмманюэля Макрона об убийстве 47-летнего учителя Самюэля Пати, показавшего на уроке карикатуры на пророка. В частности, Макрон заявил, что ислам находится в состоянии кризиса, а учителя назвал "тихим героем" и "воплощением республики". "Мы не станем отказываться от карикатур и рисунков", - добавил он.

После этого Эрдоган обвинил Макрона в исламофобии, назвал его "больным" и посоветовал "обследоваться на предмет его психического состояния". Кроме того, лидер Турции обратился к своим согражданам с призывом бойкотировать французские товары. Евросоюз в лице официального представителя Еврокомиссии осудил призыв к бойкоту.