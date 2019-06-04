В 2017 году Анкара заключила с Москвой контракт на поставку четырех дивизионов систем С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. В феврале 2019 года глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что комплексы будут приняты на вооружение к октябрю 2019 года.

Представители США и НАТО неоднократно предупреждали Анкару, что российские ЗРС невозможно интегрировать в систему противовоздушной и противоракетной обороны Североатлантического альянса, в который входит и Турция. 22 мая американский телеканал CNBC сообщил, что США грозят исключить Анкару из своей программы поставок истребителей F-35, если она не расторгнет сделку до конца первой недели июня.

Решение Турции закупить российские комплексы С-400, которые могут быть поставлены в ближайшие недели, встревожило Вашингтон и других союзников Турции по НАТО. По их мнению, российская система представляет угрозу для американских истребителей F-35, которые Турция также планирует закупить, пишет "Голос Америки".

Эрдоган заявил, что Турция предложила создать совместные рабочие группы с США для урегулирования этого вопроса. Он также отметил, что Турция обсуждала предложение США о продаже комплексов Patriot.

"К сожалению, предложение американской стороны не было столь же хорошим, как предложение закупить комплексы С-400", – сказал он.