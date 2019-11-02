Власти Турции намерены вернуть в Европу задержанных при наступлении на севере Сирии боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), являющихся гражданами европейских стран. "Мы - не отель ни для одного члена ИГ", - заявил в субботу, 2 ноября, в Анкаре министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Одновременно он раскритиковал решение нескольких европейских государств, в частности, Великобритании и Нидерландов, лишать гражданства подозреваемых в членстве в "Исламском государстве". Такие меры "неприемлемы и безответственны", указал Сойлу. Данных о числе задержанных на севере Сирии европейцев он не сообщил.

Военная операция Турции на севере Сирии

9 октября власти Турции начали военное наступление на северные регионы Сирии, широко критиковавшееся другими странами. 17 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после продолжительных переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом согласился на пятидневное перемирие, чтобы дать курдским формированиям возможность покинуть "зону безопасности" на севере Сирии. Турецкий лидер также обещал полностью остановить военную операцию в том случае, если все бойцы SDF покинут 30-километровую полосу вдоль турецкой границы в установленный срок.

22 октября Эрдоган и президент РФ Владимир Путин по итогам длительных переговоров в Сочи подписали меморандум. Согласно этой договоренности, бойцы из курдской группировки YPG должны были покинуть 30-километровую зону безопасности к 29 октября. Россия заявляет, что эта договоренность выполнена. Турция пригрозила возобновить военную операцию против YPG, которую она считает террористической группировкой, если ее бойцы не покинут пределов зоны безопасности.