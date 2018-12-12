В ближайшие дни Анкара начнет новую военную операцию против курдских отрядов самообороны YPG в северной части Сирии. "Турция начнет наступление к востоку от Евфрата, чтобы спасти тамошнее население от сепаратистской террористической организации YPG", - заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с речью перед представителями оборонной промышленности в Анкаре в среду, 12 декабря.
Операция к востоку от Евфрата означает, что турецкие войска будут действовать в зоне военного влияния США, что лишь обострит конфликт между Анкарой и Вашингтоном, отмечает агентство dpa. YPG в этом регионе является важным союзником США в борьбе против джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ).
Отряды YPG, действующие лишь в Сирии, близки к запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). Турция считает обе эти организации террористическими. Однако ЕС и США включили в список террористических организаций лишь КРП.
Разногласия с США
Эрдоган обвинил США в защите террористов, заявив, что американских солдат "разметили бок о бок с террористами и перемешали с ними, чтобы лишить Турции возможности воспользоваться своим правом на самооборону". Турецкий президент, однако, со всей ясностью подчеркнул, что цель предстоящей операции в Сирии - "не американские солдаты, а члены террористической организации, действующей в этом регионе".
Между тем YPG обещала мощное сопротивление на случай новой военной операции Турции в северной части Сирии. "Наши силы готовы отразить любое нападение на нашу территорию", - заявил представитель отрядов YPG Нури Махмуд 12 декабря. Он обвинил Турцию в поддержке ИГ, а Эрдогана - в стремлении продемонстрировать миру свое желание перекроить карту региона.
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