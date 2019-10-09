Турция начала военную операцию в Сирии

Президент Турции Эрдоган сообщил в "Твиттере" о том, что турецкие войска начали операцию на севере Сирии.
Turkų kariai prie sienos su Sirija
© Reuters / Scanpix

О готовящейся операции турецкий президент предупреждал несколько дней назад.

Ее цель - вытеснение отрядов курдских ополченцев из северных районов Сирии и создание там зоны безопасности.

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