Турция начала переброску войск в Ливию для поддержки международно признанного правительства под руководством Фаиза Сараджа. Об этом заявил в четверг, 16 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что будет использовать доступные ему дипломатические и военные средства для поддержки стабильности на южных границах.
Заявление Эрдогана было сделано в преддверии международного саммита в Берлине по Ливии, который пройдет под эгидой ООН 19 января. Участие в нем уже подтвердил президент Франции Эмманюэль Макрон. Кроме того приглашены лидеры США, Великобритании, России, Китая, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта, Алжира, руководство ООН, Европейского Союза, Африканского Союза и Лиги арабских государств, а также международно признанный премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар.
Хафтар и Сарадж были на встрече в Москве 13 января, но после семи часов переговоров Хафтар покинул Россию, не подписав соглашение о перемирии. Участие в берлинском саммите конфликтующие стороны Ливии пока не подтвердили. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас 16 января прибыл в Бенгази для переговоров с Хафтаром.
Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда был свергнут режим Муаммара Каддафи. Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа в Триполи было создано при поддержке ООН. Экс-соратник Каддафи Халифа Хафтар, которого поддерживает Россия, ведет наступление на Триполи с апреля 2019 года.
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