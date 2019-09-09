Турецкие и американские войска в воскресенье провели первое совместное наземное патрулирование в нестабильной "зоне безопасности" на северо-востоке Сирии, которую контролируют курды.
JAV kariai patruliuoja prie Sirijos-Turkijos sienos
© AP / Scanpix

Анкара настаивает на патрулировании в буферной зоне, чтобы оттеснять курдских бойцов от своей границы. Турция считает курдских ополченцев в Сирии террористами, связанными с курдскими боевиками в Турции, которые воюют с правительством в Анкаре на протяжении трех десятилетий. Однако сирийские курды также являются ключевыми союзниками США в борьбе с "Исламским государством" в Сирии.

Статьи по теме:
Армия Израиля атаковала пригород Дамаска  (4)
Сирийские СМИ: в Идлибе появилась турецкая военная колонна  (1)

Возглавляемые курдами силы пока отошли от границы на 14 километров, но Турция призывает к созданию 30-километровой буферной зоны. Детали, касающиеся ширины зоны безопасности и контроля над ней, пока не определены.

За последние четыре года американским военным приходилось выступать арбитрами между турецкими войсками и курдскими бойцами в вопросах мира.

Техника с турецкими и американскими флагами патрулировала регион к востоку от турецкого пограничного города Акчакале, расположенного рядом с сирийским городом Тель-Абьяд. Правительственные войска Анкары, над которыми некоторое время летели два турецких военных самолета, направились на юг и через несколько часов вернулись в Турцию.

Турция является союзником США по НАТО, но в последнее время у Вашингтона и Анкары возникли разногласия по поводу военных вопросов и вопросов безопасности.

Через несколько часов после завершения первого патрулирования президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил своим сторонникам: "Мы ведем переговоры с США о создании зоны безопасности, но на каждом шагу мы видим, что то, чего мы хотим, и что они имеют в виду, – это разные вещи. Кажется, наш союзник стремится к созданию зоны безопасности для террористической организации (курдских бойцов), а не для нас. Мы отвергаем такое понимание".

Эрдоган заявил, что Турция должна обеспечить безопасность "всего региона", чтобы иметь возможность переселить в зону безопасности один миллион из 3,6 миллиона сирийских беженцев, которые сейчас размещены на турецкой территории.

Сирийское правительство назвало совместные американо-турецкие патрули, "вопиющим нарушением" своего суверенитета и "территориальной целостности".

"Голос Америки"
Статьи по теме:

В Сирии пойман "палач Ракки", который, получая пособие от Великобритании, казнил более 100 человек (4)

"Сирийские демократические силы" задержали одного из...

В Сирии погибли трое российских военнослужащих (9)

В Сирии погибли трое российских военнослужащих,...

Сирийские беженцы в Германии: путь домой запрещен?

Глава МВД ФРГ призывает лишать статуса беженца...

Нетаньяху предупредил Иран и "Хезболлу", что Израиль "умеет защищаться"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник...

В мире

Запасы газа в Украине превысили семилетний максимум (1)

Запасы газа в украинских подземных хранилищах...

Пилоты "Британских авиалиний" вышли на 48-часовую забастовку. Большинство рейсов отменено

Пилоты авиакомпании "Британские авиалинии" 9 сентября...

Ураган "Дориан" уходит в Атлантический океан

Вошедший в историю шторм "Дориан" в воскресенье нанес...

На израильских студентов в Варшаве совершено нападение (1)

Арабоговорящие мужчины напали на израильских...

Турция и США провели первое совместное патрулирование в зоне безопасности в Сирии (1)

Турецкие и американские войска в воскресенье провели...

TOP новостей

Экскурсия по камерам самых жестоких преступников Литвы: без сопровождения сюда никто не входил

Как выглядят помещения, в которых в течение 115 лет...

Пустеет один из промышленных городов Литвы: безработные есть, а работать некому (10)

Австралиец Даниэль Вильгельм приехал в Литву и...

Президент Литвы: мы должны оставаться литовцами, и лишь потом европейцами и всем прочим (8)

Государственные ведомства Литвы должны уделять...

Наркотики в Литве уносят жизни: в зоне риска две возрастные группы

В 2018 году в Литве от наркотиков скончались 59 человек - 4...

Неделя начнется с летнего тепла, а завершится осенним дождем (1)

В понедельник в Литве установится зона высокого...