Анкара настаивает на патрулировании в буферной зоне, чтобы оттеснять курдских бойцов от своей границы. Турция считает курдских ополченцев в Сирии террористами, связанными с курдскими боевиками в Турции, которые воюют с правительством в Анкаре на протяжении трех десятилетий. Однако сирийские курды также являются ключевыми союзниками США в борьбе с "Исламским государством" в Сирии.

Возглавляемые курдами силы пока отошли от границы на 14 километров, но Турция призывает к созданию 30-километровой буферной зоны. Детали, касающиеся ширины зоны безопасности и контроля над ней, пока не определены.

За последние четыре года американским военным приходилось выступать арбитрами между турецкими войсками и курдскими бойцами в вопросах мира.

Техника с турецкими и американскими флагами патрулировала регион к востоку от турецкого пограничного города Акчакале, расположенного рядом с сирийским городом Тель-Абьяд. Правительственные войска Анкары, над которыми некоторое время летели два турецких военных самолета, направились на юг и через несколько часов вернулись в Турцию.

Турция является союзником США по НАТО, но в последнее время у Вашингтона и Анкары возникли разногласия по поводу военных вопросов и вопросов безопасности.

Через несколько часов после завершения первого патрулирования президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил своим сторонникам: "Мы ведем переговоры с США о создании зоны безопасности, но на каждом шагу мы видим, что то, чего мы хотим, и что они имеют в виду, – это разные вещи. Кажется, наш союзник стремится к созданию зоны безопасности для террористической организации (курдских бойцов), а не для нас. Мы отвергаем такое понимание".

Эрдоган заявил, что Турция должна обеспечить безопасность "всего региона", чтобы иметь возможность переселить в зону безопасности один миллион из 3,6 миллиона сирийских беженцев, которые сейчас размещены на турецкой территории.

Сирийское правительство назвало совместные американо-турецкие патрули, "вопиющим нарушением" своего суверенитета и "территориальной целостности".