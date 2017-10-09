Турецкое посольство в Вашингтоне заявило, что вынуждено заново оценить приверженность правительства США обеспечению безопасности персонала дипломатической миссии Турции.
Очень похожее заявление ранее сделало посольство США в Анкаре.
Конфликт разгорелся после того, как на прошлой неделе в Стамбуле был задержан сотрудник консульства США.
Турецкие власти заподозрили его в связях с Фетхуллой Гюленом, оппозиционным исламским проповедником, живущим в изгнании в США и обвиняемым в организации в прошлом году военного мятежа в Турции.
Вашингтон осудил этот шаг как безосновательный и наносящий вред двусторонним отношениям.
Арестованный сотрудник консульства - гражданин Турции, сообщило государственное агентство Анадолу.
В воскресенье турецкое посольство в Вашингтоне заявило: "Недавние события вынуждают правительство Турции пересмотреть наше отношение к приверженности правительства США обеспечению безопасности турецкой миссии и ее сотрудников".
"Для того, чтобы максимально сократить количество визитов в наши дипломатические и консульские миссии в США на время процесса переоценки, мы немедленно приостановили выдачу виз гражданам США в наших дипломатических и консульских учреждениях в США".
Эта мера, как сообщило посольство, касается бумажных и электронных виз, а также виз, выдаваемых на границе.
Турецкое заявление практически зеркально повторяет заявление Соединенных Штатов, в нем заменены лишь названия стран.
В американском заявлении говорится, что приостановлена выдача неиммигрантских виз во всех дипломатических учреждениях США на территории Турции.
Неиммигрантские визы выдаются туристам, а также людям, приезжающим в США на лечение, по делам бизнеса, на временную работу или учебу.
Анкара уже давно пытается убедить Соединенные Штаты выдать Фетхуллу Гюлена по обвинению в организации военного мятежа в июле 2016 года.
Президент Турции Эрдоган обвиняет своего бывшего сподвижника Гюлена в попытках спровоцировать недовольство и беспорядки в Турции. Сам Гюлен эти обвинения отвергает.
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