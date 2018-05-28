При этом издание подчеркивает, что Анкара не собирается отказываться от своего права на американские самолеты, поставки которых должны начаться уже в июне этого года. Истребители российского производства, которые почти вдвое дешевле воздушных машин из США, рассматриваются лишь в качестве возможной альтернативы.

Согласно договоренности между Турцией и Соединенными Штатами, американская сторона должна поставить летом 21 истребитель F-35. В настоящий момент в США уже проходят обучение 13 пилотов и 100 представителей технического персонала.

Беспокойство Анкары вызывает законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, принятый Палатой представителей Конгресса США 25 мая. Документ лишает министра обороны возможности одобрить поставку Турции американского вооружения без предоставления специального доклада, касающегося покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Предлагаемая американскими законодателями мера может серьезно помешать поставкам истребителей. Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой уже пригрозил Вашингтону ответными мерами в случае срыва соглашения.

Напомним, соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 российские и турецкие представители подписали в Анкаре еще в декабре 2017 года. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.

По итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшимся 3 апреля в Анкаре, Москва и Анкара договорились об ускоренной поставке Турции российских С-400. Путин подчеркивал, что для передачи Турции технологий производства С-400 не существует никаких ограничений военно-политического характера. По его словам, этот вопрос лежит исключительно в коммерческой плоскости.

В конце апреля новый госсекретарь США Майк Помпео выразил крайнюю обеспокоенность из-за решения Анкары приобрести российские С-400, несовместимые с защитными комплексами НАТО. Министр иностранных дел Турции, в свою очередь, после разговора со своим американским коллегой сказал журналистам, что Анкара уже не может отказаться от сделки с Москвой.