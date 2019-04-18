Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ФСБ и ГУ Генштаба РФ должны быть признаны террористическими организациями, а Россия - государством, которое распространяет терроризм в мире. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
© фото пресс-службы президента Украины

По его словам, 17 апреля на совместном брифинге Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины "были приведены неопровержимые доказательства участия ФСБ и ГУ ГШ ВС Российской Федерации в организации терактов на территории Украины".

"Силовыми структурами нашего государства разоблачена созданнаям спецслужбами государства-агрессора агентурная сеть, которая несет ответственность за серию терактов на территории Украины, подрывов и убийств, в частности, сотрудников СБУ и ГУР МО Украины", - сказал Турчинов.

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"Были задержаны действующие сотрудники спецслужб РФ, признание которых свидетельствуют о целенаправленной организации ФСБ и военной разведкой РФ террористической деятельности на территории нашего государства", - добавил он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что согласно полученных доказательств, ответственность за организацию террора и диверсий на территории Украины несут директор ФСБ РФ генерал Александр Бортников, начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ генерал Дмитрий Минаев, начальник ГУ ГШ ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков.

Кроме того Турчинов отметил, что против всех лиц, причастных к организации и выполнения терактов, возбуждены уголовные дела и эти лица должны быть внесены как террористы в базу Интерпола, и в санкционные списки.

"Аналогичные преступления спецслужб РФ были разоблачены и за пределами нашей страны - в частности, использования боевых отравляющих веществ на территории Великобритании и т.д.", - сказал он.

По его словам, все эти преступные деяния дают основания признать спецслужбы РФ, в частности, ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ, террористическими организациями, а Россию - государством, которое распространяет терроризм в мире.

17 апреля председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что силовики задержали семь человек из состава диверсионно-разведывательной террористической группы спецслужб России и еще одного человека, которая способствовала преступлениям на территории Украины.

"Всего с начала 2017 года на территорию Украины из России и так называемой" ДНР "было направлено несколько диверсионных террористических групп. Эти группы направлялись российской военной разведкой для осуществления политических убийств, для ликвидации офицеров украинских спецслужб", - рассказал глава СБУ.

Украинская правда
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