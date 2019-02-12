Инновационная терапия работает по принципу "троянского коня": разработчики "спрятали" лекарство, замаскировав токсичные молекулы безобидным антителом. Таким образом оно попадает напрямую в опухоль и разрушает ее изнутри.
Испытания проходили на пациентах с самыми распространенными и агрессивными формами рака уже на поздней стадии — после того как им не помогли другие виды лечения.
Наилучшие результаты лекарство показало в борьбе с раком шейки матки и мочевого пузыря: значительные улучшения были отмечены у четверти пациентов, которых ранее считали неизлечимыми. Опухоль либо сокращалась в размерах, либо полностью переставала расти — на сроке от шести до девяти с половиной месяцев.
Кроме того, терапия оказалась эффективной в лечении рака легких, пищевода, матки и яичников, сообщают британские медики, однако не помогла при раке простаты.
Троянский конь
Лекарство, которое сами разработчики называют TV (сокращение от полного названия — tisotumab vedotin), вводится внутривенно и представляет собой гибрид химии и иммунотерапии.
Токсичное вещество закреплено на конце антитела, которое прикрепляется к белку CD142 — его особенно много на поверхности раковых клеток. В результате молекулу засасывает внутрь опухоли, где токсин освобождается и разрушает клетку изнутри.
У терапии есть побочные эффекты, но они вполне переносимы: наиболее распространенные из них — тошнота, повышенная усталость и кровотечения из носа.
В первом этапе клинических испытаний приняли участие почти 150 раковых больных из Бельгии, Великобритании, Дании, США и Швеции.
Однако результаты терапии оказались столь многообещающими, что еще до публикации статьи ученые начали второй этап, теперь уже с участием нескольких сотен неизлечимых пациентов.
По словам руководителя исследования, профессора Института исследования рака Джоана де Боно, лекарство может оказаться эффективным и в борьбе с раком кишечника, поджелудочной железы, гортани или головного мозга.
"Принципиальное новшество представляет сам принцип действия терапии, — объясняет он. — Лекарство проникает в раковые клетки, подобно Троянскому коню, и убивает их изнутри".
На вопрос, когда подобная терапия станет доступна рядовым пациентам, а не в рамках клинических исследований, профессор де Боно ответил: "Лет через пять — а может, и меньше".
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