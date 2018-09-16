По его данным, скорость ветра в эпицентре атмосферного явления составляет примерно 15,2 м/с. Тропическая депрессия находится в 35 км к юго-западу от американского города Колумбия (штат Южная Каролина) и продолжает двигаться вглубь континента в западном направлении со скоростью около 3,6 м/с.

При этом синоптики подчеркнули, что "ослабление не снижает риск продолжения сильных ливней и наводнений в штатах Северная Каролина и Южная Каролина". Ранее сообщалось, что в штатах Северная Каролина и Южная Каролина из-за "Флоренс" погибли 13 человек, в том числе мать и ребенок, которых задавило рухнувшим деревом в Уилмингтоне (штат Северная Каролина), а также 78-летний мужчина, который погиб от удара током при попытке соединить два провода под проливным дождем в Кинстоне (Северная Каролина).

По данным властей, без электричества только в Северной Каролине остались более 700 тыс. потребителей. На Восточном побережье США отменены более тысячи авиарейсов.

Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона ранее ввели режим чрезвычайной ситуации. Шторм привел к наводнениям в ряде регионов Южной и Северной Каролины. Ранее в этих двух штатах была объявлена эвакуация жителей прибрежных районов - всего более 1,5 млн человек. На Восточном побережье США отменены более тысячи авиарейсов.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, шторм находится в 45 км к северо-востоку от американского города Колумбия (штат Южная Каролина) и продолжает двигаться вглубь континента в западном направлении со скоростью около 2,5 м/с. Менее чем через 12 часов шторм, как ожидается, ослабнет до категории так называемой тропической депрессии, но сильные ливни и наводнения продолжатся.