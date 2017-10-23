Тронувшего мужчину за бедро в Дубае британца посадили в тюрьму

Харрон был задержан после того, как положил руку на бедро другого мужчины в баре - как уверяет он сам, это произошло случайно: он просто пытался удержать равновесие, чтобы не разлить свой напиток.

Харрон был арестован еще в июле этого года и ранее уже был приговорен к месяцу тюрьмы за распитие пива.

Ему также грозят и другие обвинения, по которым возможно дальнейшее судебное преследование: в употреблении алкоголя и демонстрации непристойного жеста.

Арабский бизнесмен, который изначально подал в полицию жалобу на Харрона, впоследствии отозвал свой иск, но местная прокуратура не посчитала это достаточным основанием для закрытия дела.

Арест Харрона стал вторым задержанием шотландца в Дубае после дела Уильяма Баркли из Эдинбурга. Тот был задержан при попытке разменять фальшивую банкноту в 20 фунтов.

Баркли провел в дубайской тюрьме трое суток и был освобожден. Он уже вернулся домой.

"Возмутительная история"

Правозащитная группа Detained in Dubai ("Задержанные в Дубае") уточняет, что Джейми Харрон был арестован за непристойное поведение в публичном месте 15 июля.

Харрон, который работал электриком в Афганистане и остановился в Дубае на два дня, лишился работы и потратил уже более 30 тысяч фунтов (почти 50 тысяч долларов) на судебные издержки.

"Это еще один пример того, насколько велика опасность ареста и задержания для посещающих Дубай, и того, насколько затяжными и плохо организованными являются там судебные действия", - заявила глава организации Detained in Dubai Радха Стерлинг.

"Родные Джейми не имели возможности навестить его в это трудное для него время, потому что им самим угрожал реальный риск задержания из-за существующих в Дубае законов о киберпреступности, которые запрещают критику действий властей", - добавила она.

По ее словам, по возвращении на родину Харрон намерен возбудить гражданский иск против обвиняющей его стороны, так как очевидно, что он не может рассчитывать на правосудие в ОАЭ.

"Он разгневан, разочарован и опасается того, что может случить с ним дальше. Он чувствует себя преданным системой, которая отказалась принять во внимание показания свидетелей защиты и внушила ему ложную надежду, что его дело будет закрыто".