Трое мужчин, задержанных по делу о нападении в базилике Нотр-Дам в Ницце, отпущены на свободу. Об этом агентство AFP сообщило в воскресенье, 1 ноября, со ссылкой на неназванных представителей органов правосудия. Еще трое фигурантов остаются под стражей, предполагаемый преступник находится в больнице, поскольку был ранен при задержании. По данным следствия, нападение в Ницце совершил 21-летний гражданин Туниса, прибывший в ЕС в конце сентября.
В ближайшие дни в Тунис отправится министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Президент Эмманюэль Макрон поручил ему обсудить с коллегами мероприятия по борьбе с терроризмом. Тунисский президент Каис Саид в телефонном разговоре с Макроном выразил солидарность с Францией. Париж и Тунис договорились усилить сотрудничество в противостоянии терроризму. В Тунисе также начали расследование по делу о нападении в Ницце.
В католическую базилику Нотр-Дам в Ницце 29 октября ворвался мужчина с ножом и напал на посетителей. Не менее трех человек погибли, еще шесть были ранены. Злоумышленник, выкрикивавший "Аллаху акбар!", при задержании получил огнестрельное ранение.
Французский президент назвал это нападение "исламистским терактом". Расследование ведет Национальная антитеррористическая прокуратура Франции. На всей территории республики объявлен высший уровень террористической угрозы.
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