Триумф Бориса Джонсона: как ему это удалось и что будет с брекситом?

То, что дальше будет происходить с брекситом, выглядит очень просто по форме, но сложно по сути.
Консервативная партия, получив абсолютное большинство мандатов в парламенте, первым делом ратифицирует соглашение о выходе Британии из ЕС, составленное правительством Бориса Джонсона и Брюсселем.
После этого страна 31 января формально выйдет из Евросоюза, но фактически почти все будет по-прежнему, потому что начнется переходный период, в течение которого стороны должны договориться о том, как будут устроены их отношения в торговле, финансах и прочих сферах после окончательного выхода Британии из ЕС.
Этот окончательный выход должен состояться 31 декабря 2020 года. Но, как предполагают многие в Британии и как недавно говорил, по данным газеты Times, на закрытом совещании глава делегации ЕС на переговорах с Британией Мишель Барнье, договориться обо всем огромном объеме отношений за такой короткий срок будет невозможно.
Между тем консерваторы в своей предвыборной программе твердо пообещали не продлевать переходный период (хотя по соглашению о выходе стороны могут это сделать) и вывести Британию из ЕС в конце 2020 года.
Решение о продлении переходного периода нужно будет принять или не принять заранее, в середине года, и поэтому, как предполагают многие британские политики и аналитики, уже в мае-июне страну снова ждут яростные споры о брексите и перспектива жесткого разрыва с ЕС - с той разницей, что теперь большинство мест на скамейках в Палате общин заняли депутаты, верные решительному брекситеру Борису Джонсону.
Одновременно с переговорами с ЕС правительство Британии рассчитывает быстро заключить договоры о свободной торговле с третьими странами, прежде всего с США.
Президент США Дональд Трамп уже поздравил Бориса Джонсона с победой - в "Твиттере", как обычно - и в очередной раз пообещал Британии такой договор.
"Британия и Соединенные Штаты теперь свободно смогут заключить мощное новое торговое соглашение после брексита. Эта сделка будет иметь потенциал гораздо больший и привлекательный, чем любое соглашение с ЕС", - написал Трамп.
Причуды избирательной системы
"Теперь мы завершим дело с брекситом! Это неотменимое, неопровержимое, неоспоримое решение британского народа!" - заявил Джонсон утром в пятницу.
Тори на этих выборах собрали, по предварительным данным, 43,6% голосов, что всего на 1,2% (примерно 380 тыс. голосов) больше, чем результат партии под руководством Терезы Мэй на выборах 2017 года.
Такова специфика британской избирательной системы: все 650 депутатов Палаты общин избираются в одномандатных округах в один тур, и сравнительно небольшой суммарный перевес в части ключевых округов может очень сильно изменить результат. В данном случае тори получили на 46 мандатов больше, чем на выборах 2017 года.
Борису Джонсону удалось добиться этого перевеса, заняв позицию решительного брекситера. В результате он вернул своей партии избирателей-евроскептиков, ушедших было к новой Партии брексита, а также перетянул часть электората в бывших промышленных районах на севере и в центре Англии, которые традиционно голосовали за лейбористов, но в то же время на референдуме 2016 года поддержали идею выхода из ЕС.
Соотношение голосов, поданных за партии, находящиеся по разные стороны баррикад в отношении брексита, не подтверждает тезис Джонсона об однозначном вердикте британского народа: две партии евроскептиков, тори и Партия брексита, набрали в сумме 45,6% голосов, тогда как за партии условного "проевропейского лагеря" - лейбористов, либдемов, шотландских националистов и зеленых - проголосовали 50,4% избирателей.
Шотландский вопрос
Итоги внеочередных выборов могут повысить градус споров о независимости Шотландии. Шотландская национальная партия, которая добивается скорейшего проведения нового референдума о независимости, победила в 48 из 59 шотландских округов, увеличив свою фракцию в парламенте в Лондоне на 13 человек.
Лидер ШНП и глава правительства шотландской автономии Никола Стерджен заявила по итогам выборов, что они дают партии мандат на то, чтобы добиваться второго референдума о независимости.
"Шотландия очень ясно дала понять: мы не хотим власти Бориса Джонсона, и мы не хотим выходить из Евросоюза", - объявила Стерджен.
В Шотландии, в отличие от Англии и Уэльса, на референдуме 2016 года большинство проголосовало против выхода из ЕС, и с тех пор Никола Стерджен использует этот факт как дополнительный аргумент в пользу референдума: по ее логике, Англия вырывает Шотландию из Евросоюза против ее воли, и поэтому шотландцы имеют полное право отделиться.
Правда, на проведение нового референдума нужно согласие Лондона, а Борис Джонсон заявил, что в обозримой перспективе разрешать референдум не намерен.
В 2014 году сторонники независимости Шотландии проиграли референдум; опросы свидетельствуют, что и сейчас Никола Стерджен и ее единомышленники никак не могут быть уверены в успехе, даже если им разрешат провести новое голосование.
Корбин уйдет. Как-нибудь потом
70-летний лидер Лейбористской партии Джереми Корбин в ночь после выборов объявил, что уйдет в отставку - но не сказал, когда именно.
Многие как в самой партии, так и вне ее связывают поражение лейбористов с личностью Корбина и его крайне левыми по британским меркам взглядами.
Джереми Корбин сказал, что на следующие выборы партию не поведет - но при этом сообщил, что намерен остаться во главе партии, пока будет идти дискуссия о том, каким курсом двигаться дальше.
Лидер третьей по величине британской партии, Либерально-демократической, Джо Суинсон, в отличие о Корбина, подала в отставку немедленно.
Либдемы, выступающие за отмену брексита, еще недавно надеялись в разы увеличить свою фракцию в Палате общин, но в итоге получили всего 11 мандатов, а сама Суинсон не сумела переизбраться, проиграв всего 149 голосов в своем округе в родной Шотландии кандидатке от Шотландской национальной партии.
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