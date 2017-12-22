Некоторые из тенденций уходящего года не вызывают удивлений, пишет The Daily Mail. Так, например, самым популярным городом для путешественников всего мира оказался Лондон. Британская столица получила более миллиона отзывов от туристов. В то же время о своих впечатлениях от поездки в африканскую Эритрею, например, написали только 9 человек.

Еще один поразительный факт из области туристической статистики - скромная пекарня в Лиссабоне под названием Pateis de Belem получила более 10 тысяч комментариев от голодных путешественников - больше, чем какой-либо другой ресторан во всем мире.

Среди всех отелей, зарегистрированных в TripAdvisor, наиболее популярным оказался Hard Rock Hotel в Пуанта-Кана в Доминиканской республике. Он произвел впечатление на полмиллиарда постояльцев.

Всего в этом году более 820 тысяч объектов получили свои первые обзоры на TripAdvisor в этом году. Японские путешественники оказались наиболее дотошными путешественниками, тщательно фиксировавшими свои впечатления. Самой привлекательной достопримечательностью в мире оказался небоскреб Бурдж-Халиф в Дубае, а отель The Boston Park Plaza получил больше бронирований, чем все другие отели планеты.