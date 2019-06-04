Произошедшее до сих пор остается темой, табуированной в публичном пространстве, а в китайским сегменте интернета почти не найти информации, отличной от позиции властей. Настоящее Время вспоминает трагические события 1989 года.

Студенты начали собираться на площади и разбивать палаточные городки еще в апреле. К ним присоединялись рабочие и обычные жители Пекина. В пиковые дни на площадь выходили до миллиона человек. Еще несколько сотен там жили постоянно.

Вскоре мирные протесты перекинулись и на несколько сотен других городов. Как говорится в партийных документах, попавших в прессу, протесты коснулись 341 города, а между 5 и 8 июня – после расстрела на Тяньаньмэне – люди вышли на улицы в 181 городе.

Nežinomo vyro protestas Tiananmenio aikštėje 1989 m. Reuters / Scanpix

Среди главных требований протестующих в Пекине была борьба с коррупцией среди чиновников и с авторитарными методами правления компартии Китая. Студенты также выражали недовольство растущими уровнями инфляции и безработицы.

Но сами митинги спровоцировала смерть бывшего генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Ху Яобана. В Китае он пользовался большой популярностью как один из главных и наиболее либеральных реформаторов, но к весне 1989 года уже больше года был отстранен от партийной деятельности. Его обвинили в "буржуазной либерализации" и вынудили уйти в отставку.

К концу мая власти ввели в стране военное положение, а в СМИ просачивались сообщения о том, что готовится военное подавление протестов. Над площадью неоднократно появлялись вертолеты, с которых сбрасывали листовки: КПК требовала от вышедших на площадь разойтись.

В ночь на 4 июня – спустя два месяца жизни в палатках на Тяньаньмэне – на ведущем к площади проспекте появились танки и военные, которые стреляли и в воздух, и в людей.

Как рассказала Цзян Ли, которая во время подавления протестов была штатным журналистом в китайской армии, одни командиры вместо ответственности за расстрел брали больничные, другие писали открытые письма начальству.

В ночь на 4 июня, рассказывала Цзян Ли, она отправилась на площадь, переодевшись в штатское. Тогда военные ее избили. Цзян попала в больницу и наблюдала, как туда свозили десятки раненных и убитых.

По воспоминаниям свидетелей, люди погибали не только на площади и в больницах. Некоторые не выдерживали пыток в полицейских участках.

Pekino Tiananmenio aikštė Reuters/Scanpix

Силовое подавление протестов спровоцировало волну насилия и по отношению к полицейским – в последующие дни поступало несколько сообщений об убийствах сотрудников. Один из фотографов агентства AFP запечатлел обугленные тела в остатках формы, повешенные на сгоревших автобусах.

Тюрьмы Китая быстро заполнились теми, кто выжил и не смог скрыться. Одних арестованных после непродолжительных судов казнили. Других – отправляли отбывать сроки в трудовые лагеря политического перевоспитания.

Нынешние власти КНР до сих пор не раскрывают масштабов случившегося. О протестах молчат и государственные СМИ, и учебники по истории. Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники в конце мая 2019 года, в преддверии 30-й годовщины начались массовые блокировки упоминаний событий 1989 года и любых связанных с ней публикаций. В начале мая Пекин заблокировал доступ к онлайн-библиотеке "Википедия" на всех языках.

Tiananmenio aikštė © Reuters

За два дня до годовщины министр внутренних дел Китая Вей Фенгхе заявил, что расстрел протестующих был "оправдан" и что жесткий разгон позволил установить в Китае "стабильность".

"Протесты на площади Тяньаньмэнь были политическими беспорядками, которые центральное правительство должно было подавить. Правительство сделало все, чтобы остановить турбулентность, – заявил он. – То, как Китай развивался с 1989 года, показывает, что правительство поступило правильно".