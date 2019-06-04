4 июня 1989 года военные расстреляли мирные протесты студентов на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Сколько человек погибли и пострадали, не известно до сих пор – власти Китая не раскрывают цифры. По разным оценкам, во всем Китае были убиты от 300 до нескольких тысяч человек.
© AFP / Scanpix

Произошедшее до сих пор остается темой, табуированной в публичном пространстве, а в китайским сегменте интернета почти не найти информации, отличной от позиции властей. Настоящее Время вспоминает трагические события 1989 года.

Статьи по теме:
Китай: новые нападения в Синьцзяне, десятки погибших  (1)
Китай: полицейский перестрелял террористов на вокзале за 15 секунд  (4)

Студенты начали собираться на площади и разбивать палаточные городки еще в апреле. К ним присоединялись рабочие и обычные жители Пекина. В пиковые дни на площадь выходили до миллиона человек. Еще несколько сотен там жили постоянно.

Вскоре мирные протесты перекинулись и на несколько сотен других городов. Как говорится в партийных документах, попавших в прессу, протесты коснулись 341 города, а между 5 и 8 июня – после расстрела на Тяньаньмэне – люди вышли на улицы в 181 городе.

Nežinomo vyro protestas Tiananmenio aikštėje 1989 m.
Nežinomo vyro protestas Tiananmenio aikštėje 1989 m.
© Reuters / Scanpix

Среди главных требований протестующих в Пекине была борьба с коррупцией среди чиновников и с авторитарными методами правления компартии Китая. Студенты также выражали недовольство растущими уровнями инфляции и безработицы.

Но сами митинги спровоцировала смерть бывшего генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Ху Яобана. В Китае он пользовался большой популярностью как один из главных и наиболее либеральных реформаторов, но к весне 1989 года уже больше года был отстранен от партийной деятельности. Его обвинили в "буржуазной либерализации" и вынудили уйти в отставку.

К концу мая власти ввели в стране военное положение, а в СМИ просачивались сообщения о том, что готовится военное подавление протестов. Над площадью неоднократно появлялись вертолеты, с которых сбрасывали листовки: КПК требовала от вышедших на площадь разойтись.

В ночь на 4 июня – спустя два месяца жизни в палатках на Тяньаньмэне – на ведущем к площади проспекте появились танки и военные, которые стреляли и в воздух, и в людей.

Как рассказала Цзян Ли, которая во время подавления протестов была штатным журналистом в китайской армии, одни командиры вместо ответственности за расстрел брали больничные, другие писали открытые письма начальству.

В ночь на 4 июня, рассказывала Цзян Ли, она отправилась на площадь, переодевшись в штатское. Тогда военные ее избили. Цзян попала в больницу и наблюдала, как туда свозили десятки раненных и убитых.

По воспоминаниям свидетелей, люди погибали не только на площади и в больницах. Некоторые не выдерживали пыток в полицейских участках.

Pekino Tiananmenio aikštė
Pekino Tiananmenio aikštė
© Reuters/Scanpix

Силовое подавление протестов спровоцировало волну насилия и по отношению к полицейским – в последующие дни поступало несколько сообщений об убийствах сотрудников. Один из фотографов агентства AFP запечатлел обугленные тела в остатках формы, повешенные на сгоревших автобусах.

Тюрьмы Китая быстро заполнились теми, кто выжил и не смог скрыться. Одних арестованных после непродолжительных судов казнили. Других – отправляли отбывать сроки в трудовые лагеря политического перевоспитания.

Нынешние власти КНР до сих пор не раскрывают масштабов случившегося. О протестах молчат и государственные СМИ, и учебники по истории. Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники в конце мая 2019 года, в преддверии 30-й годовщины начались массовые блокировки упоминаний событий 1989 года и любых связанных с ней публикаций. В начале мая Пекин заблокировал доступ к онлайн-библиотеке "Википедия" на всех языках.

Tiananmenio aikštė
Tiananmenio aikštė
© Reuters

За два дня до годовщины министр внутренних дел Китая Вей Фенгхе заявил, что расстрел протестующих был "оправдан" и что жесткий разгон позволил установить в Китае "стабильность".

"Протесты на площади Тяньаньмэнь были политическими беспорядками, которые центральное правительство должно было подавить. Правительство сделало все, чтобы остановить турбулентность, – заявил он. – То, как Китай развивался с 1989 года, показывает, что правительство поступило правильно".

"Настоящее время"
Статьи по теме:

Китай: полиция отбила атаку террористов, погибли 11 боевиков (1)

В Китае полицейские отбили террористическую атаку,...

В Пекине на площади Тяньаньмэнь погибли три человека

Китайские средства массовой информации сообщают, что в...

Газеты: китаец совершил акт самосожжения на площади Тяньаньмэнь (3)

Гражданин Китая поджег себя на площади Тяньаньмэнь в...

Китай отмечает 62-ю годовщину со дня образования КНР

С подъема государственного флага и церемонии...

В мире

WSJ: ХАМАС и "Исламский джихад" в Газе располагают десятью тысячами ракет

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на...

Nežinomo vyro protestas Tiananmenio aikštėje 1989 m. Pekino Tiananmenio aikštė

Тридцать лет назад в Китае расстреляли мирную студенческую демонстрацию (5)

4 июня 1989 года военные расстреляли мирные протесты...

Трамп королеве Елизавете: узы, связывающие наши нации, скреплены навечно (1)

Президент США Дональд Трамп похвалил британскую...

ПАСЕ сделала шаг к возвращению делегации РФ (6)

Регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции,...

Трамп: Россия заявила, что вывела своих людей из Венесуэлы (7)

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что...

TOP новостей

Избранный президент Литвы надеется, что Сквернялис останется премьер-министром

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа надеется,...

В новом доме президента Литвы работы идут полным ходом

До 12 июля, когда состоится инаугурация нового...

Volodymyras Zelenskis

Украинский политолог: Россия точно не оставит нас в покое (116)

Несмотря на различные определения происходящих на...

Рейтинг лучших работодателей в Литве: у кого хотят работать (1)

За год в рейтинге лучших работодателей Литвы...

Via Baltica A1 Vilnius–Kaunas A14 Vilnius–Utena

Карта ремонта дорог в Литве на 2019 год: какие участки лучше объезжать (1)

В 2019 году в Литве осуществляют 5 важных проектов по...