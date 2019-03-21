Лидер боснийских сербов Радован Караджич 20 марта получил от суда в Гааге пожизненный срок за преступления, совершенные в ходе военного конфликта на Балканах. ​Приговор Караджичу вынесла апелляционная комиссия Международного уголовного трибунала (ММКС), правопреемник Трибунала по бывшей Югославии в Гааге, куда защита Караджича подала апелляцию на прошлый приговор. В 2016 году серб получил за те же преступления 40 лет тюрьмы. Нынешний приговор является окончательным и не подлежит обжалованию.
Radovanas Karadžičius
© AFP/Scanpix

​"Апелляционная палата согласна с трибуналом, что приговор – ​40 лет тюремного заключения – ​не является адекватным с учетом тяжести уголовных преступлений, совершенных Караджичем. Приговор признан необоснованным и неправомочным, а судебная палата сделала ошибку, когда вынесла приговор в виде 40 лет тюремного заключения", – сказано в решении суда.​

Статьи по теме:
Прокуратура: Пральяк принял цианистый калий в Гаагском трибунале  (4)
Ратко Младич приговорен к пожизненному заключению  (14)

Датский судья Ваг Йоэнсен, зачитывая новый приговор Караджичу, заявил, что тот виновен в геноциде, преступлениях против человечности и нарушениях законов и обычаев войны. По словам датского судьи, совершенные подсудимым преступления имеют "беспрецедентные" масштабы и жестокость. Судья также подчеркнул, что все обвинительные заключения в адрес Караджича в суде первой инстанции были подтверждены, за исключением нескольких инцидентов из муниципалитетов.

Караджич по образованию врач-психиатр. В конце 1980-х он основал Сербскую демократическую партию, а в 1992-м стал первым президентом Республики Сербской (образования в Боснии, населенного в основном сербами) и занимал этот пост до 1996 года. Во время гражданской войны на территории Боснии и Герцеговины он был политическим лидером боснийских сербов.

Караджич был арестован в Белграде в 2008 году и доставлен в Гаагу. После того как в 2006 году в камере предварительного заключения в Гааге скончался бывший президент Сербии Слободан Милошевич, он стал самым высокопоставленным политиком, которого судили за преступления военного времени.

Главное преступление, которое инкриминировалось Караджичу и в котором он был признан виновным, – его причастность к массовым убийствам боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году. Тогда подчиненные Караджичу силы убили не менее семи тысяч человек. Это массовое убийство было признано самой жестокой расправой в Европе со времен Второй мировой войны.

Всего Караджичу вменяли участие в четырех "всеобъемлющих совместных преступных действиях" в семи городах Боснии и Герцеговины в 1992 году.

Караджич еще на первом процессе отказался признавать вину. По его словам, нет никаких доказательств его причастности к инкриминируемым ему преступлениям.

В свое оправдание подсудимый также сказал, что в качестве президента Республики Сербской он прилагал все усилия, чтобы "уменьшить страдания людей вне зависимости от их религиозной принадлежности" в ходе боевых действий. На процессе он признал, что массовое убийство в Сребренице имело место, но считает, что ответственность за это преступление несут некие неподконтрольные ему группировки.​

"Настоящее время"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Прокурор потребовал пожизненный срок для генерала Ратко Младича (6)

На процессе по делу бывшего генерала армии боснийских...

Караджич приговорен к 40 годам тюрьмы за геноцид и военные преступления (36)

Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил...

Свидетеля защиты по делу Младича нашли мертвым в отеле в Гааге (4)

Судмедэксперт из Сербии Душан Дуньич, который должен...

Караджич: я ничего не знал о резне в Сребренице

Радован Караджич, выступая с последним словом в...

Прокурор: Караджич был "движущей силой" преступлений в Боснии (4)

Прокурор трибунала ООН по бывшей Югославии в Гааге...

Суд восстановил обвинения против Караджича в геноциде

Аппеляционная комиссия военного трибунала в Гааге...

В мире

Индейцы в тюрьме в Техасе отсудили право отращивать длинные волосы (2)

Федеральный суд в американском штате Техас разрешил...

В Астане задержаны протестующие против переименования города в Нурсултан (1)

Полиция столицы Казахстана задержала около 20...

Постояльцев 30 отелей в Южной Корее тайно снимали в порнофильмах. Полиция задержала подозреваемых

Полиция Южной Кореи установила личности четырех...

Пресса Британии: конец карьеры Терезы Мэй близок (5)

Премьер -министр Великобритании Тереза Мэй...

Россиян подозревают в ограблении обменника на Бали. Двух из них убили (6)

На индонезийском острове Бали в ходе перестрелки с...

TOP новостей

Неразгаданная загадка президентских выборов: кому достанутся голоса избирателей Матийошайтиса (20)

В феврале компания Spinter tyrimai провела социологический...

Конец темного периода преподнесет сюрприз: температура поднимется до 15 градусов

Приближающиеся выходные принесут весеннее тепло....

Пенсионное накопление в Литве: тысячи отказались, что думают остальные (51)

Примерно каждый десятый житель Литвы указал, что не...

Показатели миграции в Литве за прошлый год – рекордно хорошие (3)

Департамент статистики в четверг объявил, что из-за...

Новый порядок: после смерти владельца машины у наследников на оформление документов будет две недели (1)

С 1 апреля 2019 года в Литве вступает в силу упрощенный...