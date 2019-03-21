"Апелляционная палата согласна с трибуналом, что приговор – 40 лет тюремного заключения – не является адекватным с учетом тяжести уголовных преступлений, совершенных Караджичем. Приговор признан необоснованным и неправомочным, а судебная палата сделала ошибку, когда вынесла приговор в виде 40 лет тюремного заключения", – сказано в решении суда.
Датский судья Ваг Йоэнсен, зачитывая новый приговор Караджичу, заявил, что тот виновен в геноциде, преступлениях против человечности и нарушениях законов и обычаев войны. По словам датского судьи, совершенные подсудимым преступления имеют "беспрецедентные" масштабы и жестокость. Судья также подчеркнул, что все обвинительные заключения в адрес Караджича в суде первой инстанции были подтверждены, за исключением нескольких инцидентов из муниципалитетов.
Караджич по образованию врач-психиатр. В конце 1980-х он основал Сербскую демократическую партию, а в 1992-м стал первым президентом Республики Сербской (образования в Боснии, населенного в основном сербами) и занимал этот пост до 1996 года. Во время гражданской войны на территории Боснии и Герцеговины он был политическим лидером боснийских сербов.
Караджич был арестован в Белграде в 2008 году и доставлен в Гаагу. После того как в 2006 году в камере предварительного заключения в Гааге скончался бывший президент Сербии Слободан Милошевич, он стал самым высокопоставленным политиком, которого судили за преступления военного времени.
Главное преступление, которое инкриминировалось Караджичу и в котором он был признан виновным, – его причастность к массовым убийствам боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году. Тогда подчиненные Караджичу силы убили не менее семи тысяч человек. Это массовое убийство было признано самой жестокой расправой в Европе со времен Второй мировой войны.
Всего Караджичу вменяли участие в четырех "всеобъемлющих совместных преступных действиях" в семи городах Боснии и Герцеговины в 1992 году.
Караджич еще на первом процессе отказался признавать вину. По его словам, нет никаких доказательств его причастности к инкриминируемым ему преступлениям.
В свое оправдание подсудимый также сказал, что в качестве президента Республики Сербской он прилагал все усилия, чтобы "уменьшить страдания людей вне зависимости от их религиозной принадлежности" в ходе боевых действий. На процессе он признал, что массовое убийство в Сребренице имело место, но считает, что ответственность за это преступление несут некие неподконтрольные ему группировки.
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