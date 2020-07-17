Три разведслужбы — американское Агентство национальной безопасности (АНБ), британский Национальный центр кибербезопасности и канадское Агентство по безопасности коммуникаций — опубликовали в четверг официальные заявления, в которых вину за хакерские атаки возложили на группировку Cozy Bear, известную также как APT29 и Dukes.
Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб осудил, как он выразился, "безрассудные действия российской разведки": "Мы разоблачили сегодня их кибератаки против тех, кто разрабатывает #Covid19 вакцину, которыми они подрывают жизненно важное сотрудничество [всего мира] в борьбе с пандемией", — сказал он.
The 🇬🇧 stands with 🇺🇸 & 🇨🇦 against the reckless actions of Russia’s intelligence services, who we have exposed today for committing cyber attacks against those working on a #Covid19 vaccine — undermining vital 🌎 cooperation to defeat this pandemic https://t.co/6nIq8Nu5Iz— Dominic Raab (@DominicRaab) July 16, 2020
АНБ США считает, что российские хакеры собирали данные о разработке вакцин. Какие именно научные учреждения были атакованы, не уточняется.
Кремль заявил, что Россия не имеет никакого отношения к хакерским атакам. "Мы не приемлем подобные обвинения, ровно как и очередные голословные обвинения во вмешательстве в выборы-2019", — приводит слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова РИА Новости.
Британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC) заявил, что обнаружив нападение, немедленно поделился информацией с американскими и канадскими коллегами. Удалось ли злоумышленникам украсть данные, не сообщается, но британские власти подчеркивают, что работа над созданием вакцины не была сорвана и продолжается.
Британская спецслужба распространила рекомендации с описанием того, как действуют хакеры и как защититься от них.
Пол Чичестер, глава операций NCSC, в своем заявлении назвал кибератаку в разгар мировой эпидемии новой инфекции "подлой".
Следы "Уютного медведя"
Американские, британские и канадские киберразведчики указывают на то, что именно эта группировка распространяла вирусы WellMess и WellMail.
В 2018 году американская компания CrowdStrike обнаружила следы Cozy Bear во взломе сетей штаба Демократической партии США.
При этом специалисты по кибербезопасности считали, что Cozy Bear зачастую "соревнуются" с другой российской хакерской группировкой — Fancy Bear, она же APT28, и видели в этом признак соперничества между Федеральной службой безопасности и Главным управлением Генерального штаба РФ (бывшим ГРУ), сферы ответственности которых в части кибервойн пересекаются.
"Уютный медведь" якобы относится к ФСБ, а "причудливый" — к ГРУ.
Помимо CrowdStrike, о связях Fancy Bear и Cozy Bear с российскими спецслужбами сообщали и компании из сферы кибербезопасности Fidelis Cybersecurity, SecureWorks, ThreatConnect и другие.
Российские власти неоднократно отрицали связи с хакерскими группировками. "Мы не располагаем информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. Можем сказать одно — Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения", — так отреагировал на очередную порцию обвинений пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Статистика шокирует: частные клиники увеличили оборот до 120%, а государственные работают лишь на 20% мощности (12)
Пациенты в Литве не могут попасть к врачам и после...
Минздрав: для прибывающих из третьих стран иностранцев с пятницы обязательна самоизоляция (1)
Для прибывающих в Литву из третьих стран иностранцев с...
Представитель врачей: возобновить предоставление услуг мешают решения Вериги
Правительство Литвы пригрозило, что снизит...
Литва призывает Россию признать наконец свою ответственность за сбитый самолет (205)
Литва призывает Россию признать наконец...
Науседа ожидает более активной реакции ЕС на попытки России переписать историю (3)
Президент Литвы Гитанас Науседа намерен добиваться...