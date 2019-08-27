23 августа сотрудники миграционного отдела Пыхьяской префектуры досрочно прекратили у трех гражданок Украины разрешенное время безвизового пребывания, а возможность посещения признана одноразовой. Причина — женщины работали в Эстонии незаконно и предлагали интимные услуги. На украинок было оформлено предписание о добровольном выезде из Эстонии и наложен запрет на въезд на срок в один год.
В этот же день такая же участь постигла и гражданку Российской Федерации. Ввиду того, что женщина занималась предоставлением интимных услуг, ее виза была признана недействующей, на нее было составлено предписание о добровольном выезде из Эстонии, а также наложен полугодовой запрет на въезд.
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