По его словам, спортсменки изначально проходили сборы с белорусской командой, но "что-то там не получилось", и они обратились в украинскую федерацию биатлона. Родители биатлонисток являются украинцами, и сами спортсменки уже оформляют документы по получению гражданства, добавил Брынзак.
Вместе с биатлонистками в Украину переедет их тренер Илья Лопухов.
"Спортсменки такого уровня нам в любом случае не помешают, особенно учитывая, что в этой возрастной группе мы испытываем определенный кадровый дефицит", — сказал Брынзак.
Володимир #Бринзак: Спортсменки такого рівня нам не завадять
Детальніше: https://t.co/yECM7D3HLD pic.twitter.com/brF91Q8dwh— Biathlon.com.ua (@biathloncomua) August 1, 2018
Все три спортсменки уже выступили на юниорском чемпионате Украины по летнему биатлону.
20-летняя Анастасия Рассказова ранее выступала за сборную России на чемпионате мира среди юниоров до 19 лет и на этапах молодежного кубка IBU. 18-летняя Оксана Москаленко и 19-летняя Екатерина Бех не представляли Россию на международных соревнованиях.
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