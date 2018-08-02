По его словам, спортсменки изначально проходили сборы с белорусской командой, но "что-то там не получилось", и они обратились в украинскую федерацию биатлона. Родители биатлонисток являются украинцами, и сами спортсменки уже оформляют документы по получению гражданства, добавил Брынзак.

Вместе с биатлонистками в Украину переедет их тренер Илья Лопухов.

"Спортсменки такого уровня нам в любом случае не помешают, особенно учитывая, что в этой возрастной группе мы испытываем определенный кадровый дефицит", — сказал Брынзак.

Все три спортсменки уже выступили на юниорском чемпионате Украины по летнему биатлону.

20-летняя Анастасия Рассказова ранее выступала за сборную России на чемпионате мира среди юниоров до 19 лет и на этапах молодежного кубка IBU. 18-летняя Оксана Москаленко и 19-летняя Екатерина Бех не представляли Россию на международных соревнованиях.