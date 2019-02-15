Три человека пострадали за три дня во время "кислотных атак" в парижском метро

Один человек получил тяжелые травмы в результате нападения с применением кислоты в метро Парижа. Об этом сообщает портал The Local.
© Shutterstock

Инцидент произошел около 07:00 по парижскому времени (09:00 мск) на 1 линии столичного метрополитена, между станциями "Бастилия" и "Лионский вокзал". В ходе перепалки, произошедшей между двумя пассажирами, один из них плеснул в другого кислотой.

Пострадавший, молодой человек в возрасте 20 с небольшим лет, получил сильные ожоги лица и рук и был госпитализирован в критическом состоянии. Нападавший сбежал с места преступления, ведутся его поиски. Вещество, используемое в нападении, исследуется в лаборатории. Полицейский источник сообщил газете Le Figaro, что пока не может подтвердить, была ли жидкость, которую выплеснули на пассажира, кислотой.

Еще один похожий инцидент произошел в среду вечером на 11 линии метро: неизвестный вылил серную кислоту на откидное сиденье и пол поезда метро. Как уточняет Le Parisien, инцидент произошел после того, как пассажирка вошла в вагон на станции "Place de Fêtes" и, сев на сиденье, почувствовала резкий ожог бедер. Встав, она увидела бутылку с коричневатой жидкостью и расплавившимся дном. Мужчина, ставший свидетелем этой сцены, попытался переместить бутылку и получил ожог руки.

Обе жертвы сообщили об инциденте машинисту на станции "Arts et Métiers" и были доставлены в больницу. Как выяснилось в ходе анализов, жидкость в бутылке была серной кислотой: полиция выясняет, была ли бутылка оставлена в метро случайно или намеренно. Связаны ли эти два инцидента между собой, пока неизвестно.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

"Сексуальные домогательства": в Париже расследуют жалобу на "посла" Ватикана

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении...

CBS: глав Facebook, Apple и Google вызовут на допрос по делу о "фейковых новостях"

Группа международных следователей, которая занимается...

Три человека пострадали за три дня во время "кислотных атак" в парижском метро

Один человек получил тяжелые травмы в результате...

Настольные игры и рисование вдвоем повышает выработку "гормона любви"

"Романтические вечера, во время которых пара играет в...

Укравший сэндвич словенский депутат ушел в отставку (1)

Член парламента Словении Дарий Крайчич ушел в отставку...

TOP новостей

Новейший рейтинг: лидером остается Науседа (35)

Важнейшей интригой президентских выборов в Литве...

Третья попытка: Андрюкайтис будет баллотироваться на выборах президента Литвы (3)

В пятницу Еврокомиссар, литовский социал-демократ...

Конституционный суд Литвы: референдумы могут проходить только в один день (4)

Конституционный суд (КС) Литвы постановил, что...

10 мест в Литве с самым дешевым жильем: купить можно за бесценок (35)

Количество жителей Литвы сокращается с каждым годом,...

Центр общественного здоровья: питьевая вода в Игналинском районе опасна для здоровья (2)

В деревне Маженай, Игналинский район, в питьевой воде...