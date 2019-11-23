Три человека погибли после беспорядков в Колумбии

В результате столкновений демонстрантов с полицией в Колумбии погибли три человека, 150 сотрудников полиции и 122 участника протестов были ранены, 98 человек задержаны. В столице страны Боготе введен комендантский час - запрещено находиться на улице с 21.00 местного времени до 6.00. Такое распоряжение отдал столичный мэр Энрике Пеньялоса Лондоньо в пятницу, 22 ноября.
Как уточняется в тексте распоряжения, исключение может быть сделано для авиапассажиров, сотрудников аэропорта и пилотов.
Президент Колумбии Иван Дуке в очередном телевизионном обращении призвал к "национальному диалогу" о социальной политике, который позволит "ликвидировать социальные диспропорции".
Между тем, несмотря на введенные ограничения, сотни демонстрантов собрались возле резиденции президента, распевая национальный гимн и гремя сковородами и кастрюлями.
Беспорядки в Колумбии
Ранее в Боготе на улицы были выведены около 20 тысяч полицейских, которые применяли слезоточивый газ и световые гранаты против демонстрантов, многие из которых были в масках и кидали в полицейских камнями.
Массовые протесты в Колумбии начались 21 ноября, когда около 200 тысяч человек вышли на улицы в разных городах страны, выражая недовольство политикой консервативного правительства под руководством президента Ивана Дуке. Поводом для этих выступлений стали планы правительства повысить пенсионный возраст и провести реформу рынка труда на фоне экономического кризиса.
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