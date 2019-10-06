Больницы, подвергшиеся атаке, входят в группу DCH Health System. Они перестали принимать пациентов 1 октября, сделав исключение только для самых экстренных случаев. Причиной стала атака вируса, который заблокировал базы данных больниц.
Как пишет Fox News, речь идет о вирусе Ryuk. По данным американской компании CrowdStrike, которая специализируется на кибербезопасности, этот вирус появился в 2018 году, его создала и использовала хакерская группировка из России Wizard Spider.
5 октября представитель DCH Health System заявил, что для скорейшего восстановления баз даных госпитали заплатили хакерам за ключ расшифровки. Компания не уточнила, сколько это стоило и когда больницы снова откроются для пациентов.
За последние 10 лет в США произошло более 2,5 тысячи случаев утечки данных из организаций здравоохранения. Стоимость восстановления информации для них оценивается в 408 долларов за данные каждого пациента.
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