В общей сложности пострадали семеро человек, состояние одного из них оценивается как критическое. К настоящему моменту преступник находится в розыске. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.
Очевидцы рассказали, что после инцидента по парку еще ходили люди с включенными фонариками на мобильных телефонах в поисках вещей, которые они бросили тут, убегая от пуль.
В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). Он был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили власти, погибли 20 человек, еще 26 были ранены.
Позднее, в ночь с субботы на воскресенье неизвестный открыл стрельбу в центре Дейтона (штат Огайо). По данным властей, погибли девять человек, пострадали 27. Сотрудникам полиции удалось в течение минуты убить нападавшего, который был одет в бронежилет.
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