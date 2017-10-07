Третий по величине банк Испании уходит из Каталонии

В связи с политическим кризисом в Каталонии испанские компании принимают решение покинуть регион. После крупнейшего банка Испании Sabadell и газовой компании Gas Natural в пятницу, 6 октября, о решении уйти из Каталонии в связи с готовящимся объявлением независимости автономии объявил третий по величине банк страны - CaixaBank. Ранее правительство Испании издало закон, облегчающий компаниям процедуру переезда. CaixaBank перевезет свою штаб-квартиру в Валенсию.
Международный валютный фонд в пятницу объявил, что напряженность и неизвестность в конфликте вокруг Каталонии могут подорвать доверие инвесторов, что повлияет на их решения вкладывать деньги в местную экономику. Министр экономики Испании Луис де Гиндос Хурадо предупредил, что "безответственная политика" каталонского регионального правительства может привести к беспокойству, и это "худшее, что может произойти в мире коммерции".
Ранее агентство Reuters, со ссылкой на осведомленные источники, сообщило, что, ориентируясь на ситуацию с CaixaBank, власти в Мадриде намерены издать распоряжение, которое облегчит вывод предприятий из Каталонии. Этот документ позволит компаниям сменить юридический адрес, не созывая собрания акционеров.
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