14 февраля группа Bellingcat и российское издание The Insider опубликовали расследование, в котором утверждается, что на самом деле "Федотова" могут звать Денис Сергеев. При этом Bellingcat не указывает, каким образом группе удалось подтвердить, что речь действительно идет об одном и том же человеке. Доказательная база будет опубликована во второй части расследования, подчеркивают в Bellingcat.

Денис Сергеев родился в 1973 году в городе Ушарал на юго-востоке Казахстана, указывает Bellingcat. Би-би-си удалось подтвердить эту информацию от источника, изучившего несколько российских баз данных.

Возможно, военную карьеру Сергеев выбрал еще в юности: человек с такими же фамилией, именем, отчеством и датой рождения был указан на сайте Екатеринбургского суворовского училища как выпускник 1990 года. На момент публикации список выпускников был доступен только в кэше поисковиков.

Дмитрий Вяткин, учившийся в Сергеевым в одной роте, подтвердил Би-би-си, что помнит такого человека. "Но со времени выпуска ничего о нем не знаю", — добавил он.

В начале 2000-х годов Сергеев переехал в Москву и поступил в Военную академию министерства обороны, утверждает Bellingcat. Это учебное заведение известно как "консерватория" — кузница кадров для военной разведки.

По данным Би-би-си, в Москве человек с таким именем действительно был зарегистрирован в доме №50/1 по проспекту Народного ополчения, где и базируется академия. Там же была зарегистрирована и его жена Татьяна.

Татьяна Сергеева по телефону подтвердила Би-би-си, что ее мужа зовут Денис Вячеславович Сергеев и что он родился в 1973 году в Казахстане. Это совпадает с данными Bellingcat. Однако информацию о его службе в ГРУ она назвала "сказкой", отказавшись при этом отвечать на вопрос, чем именно занимается ее муж.

"Муж, если сочтет возможным, свяжется с вами", — добавила она. Однако Денис Сергеев не вышел на связь с Би-би-си, а Татьяна больше не взяла трубку.

На сайте московской школы №1251 имени генерала Шарля де Голля в списке учителей английского языка указана полная тезка Татьяны Сергеевой. Судя по фотографиям на школьном сайте и в мессенджерах, привязанных к номеру, по которому звонил корреспондент Би-би-си, речь может идти об одном и том же человеке.

Сложная биография



Денис Сергеев числился совладельцем или руководителем в восьми компаниях, зарегистрированных в Новосибирске и Москве в 2000-е годы. Однако, как пишут Bellingcat и The Insider, они были фиктивными и имели названия, схожие с наименованиями крупных российских компаний.

Кроме того, в 2009 году Денис Сергеев мог получить кредит в российском банке на сумму более 1 млн долларов, утверждают Bellingcat и The Insider. В заявке он указал в качестве места работы компанию Loreven Style Ltd с юридическим адресом в Риге. Данных о такой компании нет ни в Латвии, ни где-либо еще.

Русской службе Би-би-си удалось выяснить, что ИНН человека, на которого были зарегистрированы перечисленные компании, был получен в Краснодаре. При этом не удалось подтвердить, что этот номер действительно принадлежит Денису Сергееву.

Bellingcat и The Insider утверждают, что "преображение" Сергеева в "Федотова" могло произойти в 2010 году. Заграничный паспорт "Сергей Федотов" получил в том же УФМС, что и "Петров" с "Бошировым". Номера паспортов всех троих отличались только последними цифрами, указывала ранее "Фонтанка".

Британская полиция называет "Петрова" и "Боширова" подозреваемыми в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года.

В начале сентября прошлого года Владимир Путин заявил, что российские власти знают, "кто они такие", и что они "гражданские, конечно".

На следующий день "Петров" и "Боширов" дали интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. В частности, они заявили, что находились в Солсбери как туристы. Обвинения, связанные с отравлением, они отрицают.

По данным Bellingcat и The Insider, "Петрова" и "Боширова" на самом деле могли звать Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Оба, по утверждению этих изданий, профессиональные военные, побывавшие в горячих точках.

Поездка в Болгарию



По данным "Фонтанки", в январе-феврале 2014 года "Федотов" совершил путешествие в Чехию одновременно с "Петровым".

В свою очередь болгарская прокуратура считает, что "Федотов" побывал в Болгарии как минимум трижды в 2015 году: 5 февраля он прилетел на самолете, а 22 февраля покинул страну через аэропорт Софии.

Во второй раз "Федотов" прилетел в Болгарию 24 апреля 2015 года. По информации Bellingcat, на обратный рейс "Федотов" не явился, вместо этого он объявился вечером 28 апреля в стамбульском аэропорту "Ататюрк" и в последний момент купил билет на рейс в Москву.

В третий раз "Федотов" попал в Болгарию через аэропорт Софии 23 мая 2015 года. 29 мая он пересек границу с Сербией в автомобиле вместе с другим гражданином.

"Это новая для меня информация", — сказала предполагаемая супруга Сергеева в ответ на вопрос корреспондента Би-би-си о том, посещал ли ее муж Болгарию.

Апрельский визит "Федотова" в Болгарию совпал с историей об отравлении болгарского оружейного бизнесмена Эмилиана Гебрева. 28 апреля 2015 года Геберев почувствовал себя плохо после ужина с бизнес-партнерами в Софии. Примерно в то же время плохо себя почувствовали сын Гебрева и один из топ-менеджеров его компании. Всех троих госпитализировали с симптомами тяжелого отравления, однако преступление не было раскрыто.

В 2015 году по заказу Гебрева лаборатория Хельсинкского университета, специализирующаяся на химическом оружии, смогла установить следы двух органофосфатов, которые свидетельствовали о том, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом, относящимся к классу "Новичок", писало в конце января болгарское издание "Капитал". Вещество такого же класса обнаружили на дверной ручке в доме Сергея Скрипаля в Солсбери после отравления.

После истории с отравлением Скрипаля Гебрев написал обращения в болгарские правоохранительные органы с просьбой возобновить расследование, что и было сделано в середине октября 2018 года.