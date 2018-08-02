Трех граждан Украины арестовали в связи с участием в хакерской компании, затронувшей более 100 американских компаний в 47 штатах. Сообщается, что они похитили данные более чем 15 миллионов кредитных карт, используя бреши в более чем 6500 платежных терминалах, пишет The Verge.
© DELFI / Andrius Ufartas

Хакеры принадлежат группировке FIN7, использующей социальную инженерию и фишинг для своих атак и похищения финансовых данных. Как правило, заражение происходило с помощью вредоносных вложений в письмах, идущих якобы от Комиссии по ценным бумагам и биржам США и от различных отелей.

«Во вложении вы найдете список проверок, намеченных для вашего ресторана», — один из примеров текста в таких письмах.

Пример зараженного вирусом письма
Пример зараженного вирусом письма

"Украинские граждане Дмитрий Федоров, 44 года, Федор Хладир, 33 года, и Андрей Колпаков, 30 лет, являются членами хакерской группы, широко известной как FIN7. Начиная по крайней мере с 2015 года, члены FIN7 занимались высокотехнологичной рекламной кампанией, нацеленной на более чем 100 компаний США, преимущественно в ресторанной, игровой и гостиничной индустриях… FIN7 взломала тысячи компьютерных систем и украла миллионы номеров кредитных и дебетовых карт клиентов, которые группа использовала или продавала", — говорится в сообщении на сайте Минюста США.

Каждому из задержанных предъявили обвинение по 26 пунктам, связанным с мошенничеством в Сети, взломом компьютеров и кражей личных данных, пишет gordon.ua. Аресты были произведены в Германии, Польше и Испании в сотрудничестве с местными властями, и двое из трех подозреваемых все еще ожидают экстрадиции.

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